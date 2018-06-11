السيناريست مصطفى محرم ينتقد مشهد قتل "حسن الوحش": "هذا التوحش مينفعش خالص"



وقال محرم، في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة دريم الفضائية، الأحد، إن "هذا التوحش مينفعش خالص في الدراما التلفزيونية"، لافتا إلى أن من كتبوه لا يعرفون جيدا عن وظيفة الدراما التلفزيونية.



وشدد الكاتب والسيناريست، على أن الفن إمتاع وتعليم، خاصة الدراما التلفزيونية العائلية، مؤكدا: "مشهد فظيع".

انتقد مصطفى محرم، الكاتب والسيناريست، مشهد مقتل شخصية "حسن الوحش"، في مسلسل "أيوب"، على يد زوجاته، من خلال إذابته بمواد كيميائية، قائلا إن الموضوعات السينمائية تختلف في طبيعتها عن الموضوعات الدرامية، ولكنهم للأسف أخذوا من الموضوعات السينمائية أسوأ ما فيها ونقلوها للتلفزيون.