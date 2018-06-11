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اسم مدرب تشيلسي الجديد يحسم مصير هازارد

الإثنين 11/يونيو/2018 - 02:51 ص
اسم مدرب تشيلسي الجديد يحسم مصير هازارد
هازارد
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منى العوضي
 

 

أكد إيدين هازارد، نجم منتخب بلجيكا ونادي تشيلسي، أنه يريد معرفة من سيكون مدرب الفريق الجديد، وألمح إلى أن القرار قد يؤثر على مستقبله في البلوز.

 

ترددت أنباء بشكل كبير خلال الفترة المقبلة تفيد برحيل أنطونيو كونتي عن تدريب البلوز، رغم أنه يتبقى في عقده عام واحد مع النادي الإنجليزي.

 

وقال هازارد خلال تصريحات صحفية له: "نعم أريد أن أعرف موقف مدرب تشيلسي الجديد، لكنني أركز في الوقت الحالي على كأس العالم مع منتخب بلادي".

 

وتابع حديثه: "إذا كان لدينا شيء جديد من حيث التعاقد مع لاعبين أو مدرب فمن الأفضل معرفة ذلك، لأنني أريد التعاقد مع لاعبين يمكن أن يساعدوا في نجاح تشيلسي في الموسم المقبل".

 

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