أويس مخللاتي يضرب زوج شقيقته أمام طلابه بالجامعة في "الهيبة العودة"

شهدت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "الهيبة العودة" ضرب زوج منى لها ضربًا مبرحًا بسبب رغبتها في الذهاب لعائلتها، وعندما تعلم والدتها يذهب شقيقها صخر "أويس مخللاتي" له في الجامعة ويضربه أمام طلابه.

بينما يجد جبل "تيم حسن" السيارة المسروقة لأحد أهم رجال الدولة والتي كان قد سرقها رجال هاولو، حيث يتحدث مع هذا الرجل ليسلمه السيارة ويجعل منها معروف يستغله فيما بعد.





بينما يكتشف شاهين وجبل أن الرجل الذي في صورة الزفاف هو قناص محترف، ويؤكد عيسى المحامي أنه لم يخرج من لبنان وسيبحث عنه، فيما ترى هذه الصورة والدة شاهين في غرفته.





المسلسل هو الجزء الثاني من "الهيبة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي، وتدور أحداثه لما قبل الجزء الأول لمعرفة أسباب الصراع والقسوة التي وصل لها جبل شيخ الجبل وهو من بطولة تيم حسن، نيكول سابا، أويس مخللاتي، عبدو شاهين، منى واصف ومن إخراج سامر البرقاوي.











