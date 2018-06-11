الزعيم يتصدر ترند "تويتر" بـمسلسله الرمضاني"عوالم خفية"





تصدر هاشتاج مسلسل "عوالم خفية" للزعيم عادل إمام، ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر" حيث جاء في المركز الرابع ضمن أكثر الهاشتاجات شيوعًا بين رواد الموقع.





مسلسل "عوالم خفية" تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته مي سليم وهبة مجدي وفتحي عبد الوهاب.







