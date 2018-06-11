من بينهم أسينسيو.. تعرف على ضحايا نيمار في ريال مدريد

يسعى نادي ريال مدريد للتعاقد مع نجم برشلونة السابق نيمار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل تدعيم مركز الهجوم في الفريق.

وأكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن هناك العديد من لاعبي فريق ريال مدريد الحاليين مُرحبين بضم نيمار مثل مودريتش، مارسيلو، سيرجيو راموس لكن يوجد آخرين يشعرون بالغضب تجاه هذه الخطوة.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن هناك لاعبين اثنين على وجه التحديد سوف يغادران في حالة تعاقد ريال مدريد مع نيمار دا سيلفا، الأول هو كريستيانو رونالدو الذي صرح من قبل بإمكانية رحيله عن الملكي هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماركو أسينسيو هو اللاعب الثاني الذي قد يغادر بسبب وصول نيمار للسانتياجو برنابيو خصوصًا أنه يريد المشاركة باستمرار خلال الفترة المقبلة مع المرينجي.