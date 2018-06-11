"شير سمايل".. مبادرة شبابية توزع 1200 وجبة في رمضان



وقالت إحدى المشاركات في المبادرة إنهم يسعون لتقديم الخير للناس، من خلال الوجبات أو مساعدة كل من يستطيعون مساعدتهم.



وشددت على أنهم يقدمون الوجبات بجودة عالية، ويأكلون بأنفسهم منها.

عرض برنامج "بيت الخير"، المذاع على قناة المحور الفضائية، الأحد، تقريرًا عن مبادرة "شير سمايل" الشبابية، التي توزع حوالي 1200 وجبة في شهر رمضان.