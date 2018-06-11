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"شير سمايل".. مبادرة شبابية توزع 1200 وجبة في رمضان

الإثنين 11/يونيو/2018 - 05:16 ص
شير سمايل.. مبادرة شبابية توزع 1200 وجبة في رمضان
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نعيم يوسف
 
عرض برنامج "بيت الخير"، المذاع على قناة المحور الفضائية، الأحد، تقريرًا عن مبادرة "شير سمايل" الشبابية، التي توزع حوالي 1200 وجبة في شهر رمضان.

وقالت إحدى المشاركات في المبادرة إنهم يسعون لتقديم الخير للناس، من خلال الوجبات أو مساعدة كل من يستطيعون مساعدتهم.

وشددت على أنهم يقدمون الوجبات بجودة عالية، ويأكلون بأنفسهم منها.
المزيد عن: مبادرة شهر رمضان رمضان بيت الخير
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