انتهاء تصوير "أبو عمر المصري" (صورة)

انتهى القائمون على مسلسل "أبو عمر المصري" من تصوير مشاهد العمل بمنطقة العبور منذ قليل، وذلك بحضور فريق عمل المسلسل على رأسهم النجم أحمد عز، والمنتج طارق الجنايني.





مسلسل "أبوعمر المصري" مأخوذ عن روايتين للكاتب عز الدين شكرى فشير، وهما "مقتل فخر الدين" و"أبو عمر المصري"، سيناريو وحوار مريم نعوم.