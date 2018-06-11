شاهد.. توفيق عكاشة يعود من جديد على هذه القناة (فيديو)



ويظهر من "البرومو" الذي طرحته القناة أن "عكاشة" سيناقش العديد من الموضوعات سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.





أعلنت قناة العاصمة الفضائية، عن عودة الإعلامي توفيق عكاشة، لتقديم برنامجه "مصر اليوم"، على شاشتها من جديد بدءا من يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.