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"الأعلى للإعلام" يُطلق الكتيب الخاص بمعايير التغطية خلال أيام

الإثنين 11/يونيو/2018 - 01:40 ص
الأعلى للإعلام يُطلق الكتيب الخاص بمعايير التغطية خلال أيام
مكرم محمد أحمد
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ميسون أبو الحسن
 
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن توزيع الكُتيب الخاص بالمعايير الأساسية التي أصدرها المجلس، والأكواد المتعلقة بالتغطيات المتخصصة، والتعامل مع قضايا المرأة والطفل، والعمليات الإرهابية، والقضايا الخلافية، وكذلك الإعلام الرياضي، والدراما، وغيرها.

وقال المجلس في بيان له، إنه سيقوم بتوزيع الكُتيب على المؤسسات الإعلامية والصحفية، فور الانتهاء من طباعتها.
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