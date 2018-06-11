"الأعلى للإعلام" يُطلق الكتيب الخاص بمعايير التغطية خلال أيام

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن توزيع الكُتيب الخاص بالمعايير الأساسية التي أصدرها المجلس، والأكواد المتعلقة بالتغطيات المتخصصة، والتعامل مع قضايا المرأة والطفل، والعمليات الإرهابية، والقضايا الخلافية، وكذلك الإعلام الرياضي، والدراما، وغيرها.





وقال المجلس في بيان له، إنه سيقوم بتوزيع الكُتيب على المؤسسات الإعلامية والصحفية، فور الانتهاء من طباعتها.