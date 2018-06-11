عاجل.. إسلام الشاطر: حارس إيطاليا يقترب من تدريب الأهلي

كشف الإعلامي إسلام الشاطر، عن دخول لجنة الكرة بالأهلي في مفاوضات مُكثفة مع عدد من المدربين لاختيار أحدهم خلال الأيام القليلة المقبلة، خلفاً لحسام البدري خاصة بعدما تعذّر التعاقد مع البرتغالي جوميز الذي تراجع عن تدريب الفريق، رغم توقيعه العقود وإرسال تذاكر الطيران له بسبب ظروف أسرية.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الأحد، أن لجنة الكرة بالأهلي تلقت ترشيحات من أحد وكلاء اللاعبين بالتعاقد مع حارس مرمى منتخب إيطاليا السابق "والتر زينجا"، والذى سبق له تدريب عدة أندية أبرزها ناتسيونال بوخارست الروماني، وريد ستار بلجراد في صربيا، وجازينتيب سبور التركي، بالإضافة إلى تدريب أندية عربية أمثال العين الإماراتي والنصر والجزيرة والنصر السعودي.

وتابع: " لجنة الكرة بالأهلي تفاوض أكثر من مدير فني أجنبي بجانب المدرب الإيطالي والذي تم ترشيحه للأهلي مؤخراً أمثال البرازيلي فاندرلي لوكسمبورجو، والبلجيكي مارك فيلموتس، بجانب مدربين آخرين يتفاوض معهم مسئولو القلعة الحمراء عبر وكلاء لاعبين لإتمام صفقة المدرب الجديد في الساعات المقبلة.