محمد رمضان يعتذر لزملائه الفنانين ! (صورة)
الإثنين 11/يونيو/2018 - 01:14 ص
حامد محمود
وجه الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" رسالة لزملائه الفنانين المنافسين له في السباق الرمضاني.
وكتب رمضان: "زملائي وقود نجاحي استمد طاقتي منهم ومن شغلهم الرائع فلا يوجد إبداع بدون منافسة شريفة".
كانت اشتعلت مؤخرًا خلافات بين رمضان، وعدد من الفنانين المنافسين له في الموسم الرمضاني بعد وصفه لنفسه بأنه رقم واحد في مصر.
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