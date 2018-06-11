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بلجيكا وكوستاريكا بث مباشر HD مشاهدة مباراة بلجيكا وكوستاريكا اليوم بث مباشر HD اليوم 11/6/2018 يلا شوت منتخب بلجيكا

الإثنين 11/يونيو/2018 - 01:02 ص
بلجيكا وكوستاريكا بث مباشر HD مشاهدة مباراة بلجيكا وكوستاريكا اليوم بث مباشر HD اليوم 11/6/2018 يلا شوت منتخب بلجيكا
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة بلجيكا وكوستاريكا بث مباشر يلا شوت عبر قنوات بي ان سبورت الرياضية وذلك ضمن فاعليات المباريات الودية استعداداً لكأس العالم 2018.

موعد بث مباشر مباراة بلجيكا وكوستاريكا

يتابع معكم موقع الفجر الرياضي مواعيد مباراة بلجيكا وكوستاريكا بث مباشر وهو كالاتي:
9:45 مساءاً بتوقيت السعودية .
8:45 مساءاً بتوقيت مصر .
9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .
9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.
9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .
9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .
9:45 مساءاً بتوقيت العراق .
8:45 مساءاً بتوقيت السودان .
9:45 مساءاً بتوقيت اليمن .
8:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .
7:45 مساءاً بتوقيت تونس .
7:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:45 مساءاً بتوقيت المغرب .
6:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.
6:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
9:45 مساءاً بتوقيت الكويت .
9:45 مساءاً بتوقيت قطر.
6:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
9:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
6:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
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