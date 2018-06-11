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صلاح عبدالله: التحالف بين مصر والسعودية دائم

الإثنين 11/يونيو/2018 - 01:25 ص
صلاح عبدالله: التحالف بين مصر والسعودية دائم
الدكتور صلاح عبد الله
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور صلاح عبد الله، نائب الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العربي، إن عام 2018، يشهد في الشرق الأوسط تحالفات دائمة بين الدول، وتحالفات مؤقتة.

وأضاف "عبد الله"، في لقاء مع برنامج ما وراء الحدث، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، أن التحالف الاستراتيجي بين مصر والسعودية، تحالف دائم، والتحالف بين أمريكا وإسرائيل دائم.

ولفت إلى أن التحالف بين إيران وروسيا هو تحالف مؤقت لمواجهة الخصوم، وعلى سبيل المثال فإن الروس يغضون النظر عن إضعاف إسرائيل لإيران في روسيا.
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