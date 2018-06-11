عاجل.. "أفشة" يطالب الزمالك بحسم مصيره في الموسم الجديد

أجرى محمد قفشة لاعب فريق إنبي اتصالا بمسئولي الزمالك خلال الأيام الماضية، لمطالبتهم بحسم موقفهم بشكل نهائي بسبب عدم وجود مفاوضات رسمية مع إدارة النادي البترولي حتى الآن.

قفشة طلب من مسئولي الزمالك حسم موقفهم سواء بإتمام الصفقة أو الإنسحاب منها بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه يمتلك بعض العروض الخليجية، مؤكدا لهم بأنه يضع الزمالك مرتبة أولية بالنسبة له.

وتحيط حالة من الغموض لدى إدارة الزمالك في الوقت الحالي حول صفقة "أفشة" ما بين مؤيد ومعارض لها بسبب كثرة اللاعبين في نفس مركزه مع الفريق وعدم الحاجة لمجهوداته بشكل كبير.

يذكر أن أفشة سبق وانضم للمنتخب الوطني وشارك في الشوط الأول من ودية اليونان وتم استبعاده بعدها بشكل رسمي.