حلقة 26 من المسلسل الرمضاني "كلبش 2" تقترب من 100 مشاهدة في أقل من ساعة
الإثنين 11/يونيو/2018 - 12:59 ص
الفجر الفني
اقتربت الحلقة 26 من مسلسل "كلبش 2" للنجم أمير كرارة من تحقيق 100 ألف مشاهدة في أقل من ساعة واحدة فقط بعد عرضها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
"كلبش 2" تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق بعد ترقية الرائد سليم الأنصاري، حيث ينتقل إلى مرحلة جديدة من حياته، فيتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتنقلب حياته رأساً على عقب بعد قتل أهله، وإصابته فيقرر الانتقام.
ويشارك في المسلسل روجينا، محمود البزاوي، هالة فاخر، أحمد صلاح حسني، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مسلسل مزيكا كلبش فن سينما دراما حلقة بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD