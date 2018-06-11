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مدرب الأهلي السابق يصدم البدري

الإثنين 11/يونيو/2018 - 12:51 ص
مدرب الأهلي السابق يصدم البدري
حسام البدري
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الفجر الرياضي
 

قال أحمد أيوب المدرب العام بالجهاز الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الأهلي، إن طموح العمل كمدير فني مشروع له، مشددا على أنه يتمنى أن يكون الرجل الاول في الجهاز الفني.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "أعشق الكابتن حسام البدري، ولقد ساعدني كثيرا طوال الفترة الماضية، ودخلت النادي الأهلي من خلاله، وكان هناك الكثير أفضل مني، ولكنه اختارني، وأكن له كل الاحترام".

 

واستطرد قائلا: "لن أقبل بالعمل في منصب المدرب العام إلا مع حسام البدري، أما غير ذلك فطموحي أن أكون مدير فني".

 

وعن العروض المقدمة قال: "الكابتن حسام تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية، من أندية سعودية وإماراتية، ولكن المفاوضات مع النجم الساحلي فشلت، وهناك مفاضلة بين عدد من العروض الأخرى، وأستبعد فكرة العمل داخل مصر في تلك الفترة".

 

 

 

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