إنتر ميلان يقترب من ضم ناينجولان

زعمت تقارير صحفية إيطالية أن نادي إنتر ميلان اقترب من التعاقد مع البلجيكي راجا ناينجولان نجم وسط روما مقابل 29 مليون يورو.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية إن المفاوضات بين الإنتر وروما وصلت لمراحل متقدمة بين الطرفين وسيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة يوم 1 يوليو.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان سوف يضم ناينجولان مقابل دفع 29 مليون يورو بالإضافة إلى لاعبه الشاب نيكولا زانيولو، ومن المنتظر أن يوافق البلجيكي الدولي على راتب بقيمة 4.5 مليون يورو سنويًا.