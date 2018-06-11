تعليقات المصريين على صورة محمد صلاح مع المضيفة الشيشانية (صورة)
الإثنين 11/يونيو/2018 - 12:51 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم محمد صلاح بمضيفة شيشانية مرتدية الحجاب الإسلامي.
وأثارت نظرة المضيفة لصلاح سخرية البعض من جماهير كرة القدم بمصر، مما دفعهم لتدوين تعليقات ساخرة على الصورة.
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