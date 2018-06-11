أبرز أخبار التوك شو الأحد 10/6/2018: بث مباريات كأس العالم ورسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا
الإثنين 11/يونيو/2018 - 04:16 ص
أمنية فوزي - رقية جمال - داليا الحسين - كساب أحمد - نعيم يوسف - جهاد جمال - ندى محمد
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
جمال العدل يكشف حقيقة تصوير جزء ثاني من "صعيدي في الجامعة الأمريكية"
كشف المنتج السينمائي جمال العدل، حقيقة عمل جزء ثاني من "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، قائلًا: "صعيدي في الجامعة الأمريكية حالة بمفردها، ولا أحبذ جزء ثاني منه، نعمل حاجة تانية أجدع منه".
أحمد موسى: بث مباريات كأس العالم اعتبارا من الخميس
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الهيئة الوطنية للإعلام ستصدر بيانا بشأن بث مباريات كأس العالم بعد قليل.
رئيس "حماية المنافسة" يطمئن المصريين بشأن مشاهدة كأس العالم
قال الدكتور أمير نبيل، رئيس حماية المنافسة، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة التى تضمن للتلفزيون المصري والمحلي الحصول على إشارة بث مباريات كأس العالم.
مصادر: التشكيل الحكومي الجديد سيطال أكثر من 10 حقائب وزارية
أفادت مصادر لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التشكيل الوزاري الجديد سيطال 10 حقائب وزارية جديدة.
جهاز حماية المنافسة يلزم "الفيفا" ببث مباريات كأس العالم على القنوات الأرضية
أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن جهاز حماية المنافسة ألزم الفيفا ببث مباريات كأس العالم على القنوات الأرضية.
بالفيديو.. الرئيس الشيشاني يزور تدريب منتخب مصر في روسيا
زار الرئيس الشيشاني رمزان قاديروف، المنتخب المصري في أول تدريب له بمدينة جروزني، استعدادا لمباراة الأوراجوي بكأس العالم، وفقا لما أذاعته قناة "TeN".
وزيري: سنوكل أمر الخدمات فقط داخل المتحف لشركة عالمية (فيديو)
قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف الكبير سيوكل أمر الخدمات داخله إلى شركة عالمية لها باع طويل في الخدمات داخل أماكن موجودة على مستوى العالم.
السيسي يرد على رئيس وزراء إثيوبيا: والله والله المصريين لن يضروكم أبدا
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أنا بوعد أخى رئيس الوزراء الإثيوبي والمصريين والإثيوبيين على تحسيين وتطوير العلاقات فيما بيننا".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
جمال العدل يكشف حقيقة تصوير جزء ثاني من "صعيدي في الجامعة الأمريكية"
كشف المنتج السينمائي جمال العدل، حقيقة عمل جزء ثاني من "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، قائلًا: "صعيدي في الجامعة الأمريكية حالة بمفردها، ولا أحبذ جزء ثاني منه، نعمل حاجة تانية أجدع منه".
أحمد موسى: بث مباريات كأس العالم اعتبارا من الخميس
كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الهيئة الوطنية للإعلام ستصدر بيانا بشأن بث مباريات كأس العالم بعد قليل.
رئيس "حماية المنافسة" يطمئن المصريين بشأن مشاهدة كأس العالم
قال الدكتور أمير نبيل، رئيس حماية المنافسة، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة التى تضمن للتلفزيون المصري والمحلي الحصول على إشارة بث مباريات كأس العالم.
مصادر: التشكيل الحكومي الجديد سيطال أكثر من 10 حقائب وزارية
أفادت مصادر لفضائية "إكسترا نيوز"، أن التشكيل الوزاري الجديد سيطال 10 حقائب وزارية جديدة.
جهاز حماية المنافسة يلزم "الفيفا" ببث مباريات كأس العالم على القنوات الأرضية
أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن جهاز حماية المنافسة ألزم الفيفا ببث مباريات كأس العالم على القنوات الأرضية.
بالفيديو.. الرئيس الشيشاني يزور تدريب منتخب مصر في روسيا
زار الرئيس الشيشاني رمزان قاديروف، المنتخب المصري في أول تدريب له بمدينة جروزني، استعدادا لمباراة الأوراجوي بكأس العالم، وفقا لما أذاعته قناة "TeN".
وزيري: سنوكل أمر الخدمات فقط داخل المتحف لشركة عالمية (فيديو)
قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف الكبير سيوكل أمر الخدمات داخله إلى شركة عالمية لها باع طويل في الخدمات داخل أماكن موجودة على مستوى العالم.
السيسي يرد على رئيس وزراء إثيوبيا: والله والله المصريين لن يضروكم أبدا
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أنا بوعد أخى رئيس الوزراء الإثيوبي والمصريين والإثيوبيين على تحسيين وتطوير العلاقات فيما بيننا".
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