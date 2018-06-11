نص كلمة محافظ كفر الشيخ خلال احتفال مديرية التعليم بالليلة المحمدية

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، ان الاهتمام ببناء النشء وتربيته على أسس علمية سليمة من أهم دعائم الدولة المصرية كقوة تضاف للأجيال القادمة لتنمية روح الانتماء والولاء للوطن، مقدمًا التهنئة لأبناء المحافظة بقدوم عيد الفطر المبارك.



جاء ذلك خلال الاحتفال الذى نظمته مديرية التربية والتعليم بالليلة المحمدية احتفالًا بليلة القدر، بساحة القوات المسلحة بمدينة كفرالشيخ، بحضور المهندس راضى امين السكرتير العام، والمحاسب محمد ابو غنيمة السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبى المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء فريد مصطفى نائب مدير الامن_ حكمدار المديرية، والدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، وهناء شهاب وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور طارق عمارة رئيس مجلس الامناء، والمحاسب محمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس هشام فتحى، مدير عام النظافة والتجميل، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية.



وقدم كورال مدارس التربية والتعليم، عدد من الفقرات الدينية والفنية والغنائية، احتفالًا بالليلة المحمدية، فى ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم بتنمية، وبناء قدرات الطلاب، ورعاية الموهوبين منهم، والاهتمام بالأنشطة التربوية بكافة أشكالها لما لها من تأثير فى تقويم سلوكيات الطلاب.