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دومينيك حوراني تطرح على جمهورها سؤالا عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" (صورة)

الإثنين 11/يونيو/2018 - 12:38 ص
دومينيك حوراني تطرح على جمهورها سؤالا عبر حسابها الخاص بـإنستجرام (صورة)
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مصطفى فتحي
 

نشرت المطربة اللبنانية دومينيك حوراني، صورة لها بمظهر جذاب عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وسألت "حوراني" متابعيها: "مين أكتر شخص يحبكم في حياتكم؟" مبادرة بالإجابة: "أكيد الجواب صعب".


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