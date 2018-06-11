دومينيك حوراني تطرح على جمهورها سؤالا عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" (صورة)
الإثنين 11/يونيو/2018 - 12:38 ص
مصطفى فتحي
نشرت المطربة اللبنانية دومينيك حوراني، صورة لها بمظهر جذاب عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".
وسألت "حوراني" متابعيها: "مين أكتر شخص يحبكم في حياتكم؟" مبادرة بالإجابة: "أكيد الجواب صعب".
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