وزير الآثار: المتحف الكبير سيعرض 50 ألف قطعة أثرية

قال خالد العناني، وزير الآثار، إن المتحف المصري الكبير أحد أكبر متاحف العالم، ويقع على مساحة تصل لـ500 ألف متر مربع.



وأضاف "العناني"، خلال كلمة مذاعة على فضائية "on live"، مساء الأحد، أن المتحف المصري يعتبر أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وسيعرض 50 ألف قطعة أثرية من أول عصور ما قبل التاريخ إلى العصر اليوناني.

