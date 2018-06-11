مصرXيوم.. أحمد موسى: بث مباريات كأس العالم الخميس المقبل

ملفات عدة أهتمت بها برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، يأتي أبرزها الحديث عن بث مبارايات كأس العالم، وتأكيد رئيس الوزراء الأثيوبي على عدم الإضرار بحصة مصر المائية، بالإضافة إلى رأب ملكة زرار في الحجاب.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ما جاء في برامج التوك شو خلال الساعات الماضية.

أحمد موسى: بث مباريات كأس العالم الخميس المقبل

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الهيئة الوطنية للإعلام ستصدر بيانا بشأن بث مباريات كأس العالم بعد قليل.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه تواصل مع حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الذى أكد أنه بصدد إصدار بيان رسمي للتأكيد على بث مباريات كأس العالم اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

رئيس الوزراء الإثيوبي للمصريين: "والله لن نضر حصتكم المائية"

قال رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد علي، إنه ناقش مع الرئيس السيسي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات.

وأضاف "علي"، في مؤتمر صحفي الأحد، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا في ليلة القدر جاءنا لنظهر للشعب المصري رغبتنا في الإخلاص والمودة والمحبة وألا يلقوا الشكوك نحو إثيوبيا، فرغبتنا أن نستخدم حصتنا من مياه النيل، ونؤكد لكم أن تصل لكم حصتكم، وسنعمل مع الرئيس السيسي على زيادة هذه الحصة، ولن يكون هناك خلاف وحقد بيننا، لان هذا لايفيد الشعبين، مشددًا على أن مايفيد هو الترابط لكل ما يفيد التنمية للطرق والسكك الحديد، متقدمًا بالدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالشكر على حفاوة استقباله، مشددًا على أن المباحثات كانت ودية.

وفي ختام كلمته طالبه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقسم بعدم الإضرار بحصة مصر، قائلًا: "والله والله لن نضر بحصة مصر"، وردد رئيس الوزراء الإثيوبي خلفه.

ووصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء أمس السبت، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددًا من المسؤلين.

وتعتبر زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي الأولى للقاهرة منذ توليه الحكم في إثيوبيا في مطلع أبريل الماضي.

ملكة زرار: الحجاب فرض

قالت الدكتورة ملكة زرار، الداعية الإسلامية، إن الحجاب فرض وليس مسألة شخصية.

وأضافت "زرار"، خلال تصريحات تلفزيونية، الأحد، أنه لايجوز للمرأة بعد البلوغ أن تخلع عنها ستر الله، مشددة على أن البنطلونات الضيقة والمقطعة ليست ستر ولا حجاب.

وتابعت، أن الله سبحانه وتعالى يقول: "فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ"، معتبرة أن هذه الأية تجسد مانحن فيه الآن.