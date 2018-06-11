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"وهدان": إذا رزق الرجل بزوجة صالحة يكره له الزواج بأخرى

الإثنين 11/يونيو/2018 - 01:10 ص
وهدان: إذا رزق الرجل بزوجة صالحة يكره له الزواج بأخرى
الدكتور محمد وهدان
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جهاد جمال
 
ناشد الدكتور محمد وهدان، الزوجات بعد إخراج أسرار بيوتهن لأي شخص على الإطلاق تجنبًا للمشاكل، ولتستقر الحياة الزوجية، متابعًا:" كله باصص لكله".

وأضاف وهدان، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، هناك بعض الصديقات يقمن بخطف أزواج صديقاتهن والزواج منه، قائلًا: "عمرنا ما سمعنا راجل خطف ست"، مستكملًا: "لو واحد متجوز سبيه لمراته"، لافتًا إلى أن هناك بعض السيدات غايتهم خراب البيوت والتفتيش عن الرجال المتزوجة والزواج منهم.

وتابع العالم الأزهري، إذا رزق الرجل بزوجة صالحة يكره له الزواج عليها من إمرآة إخرى.
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