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كريم فهمي ضحية "رامز تحت الصفر" على MBC مصر.. غدًا

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:55 م
كريم فهمي ضحية رامز تحت الصفر على MBC مصر.. غدًا
رامز تحت الصفر
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أحمد رمضان متولي
 

يحل الفنان كريم فهمي، غدًا، ضيفًا على الحلقة الجديدة من برنامج "رامز تحت الصفر" والذي يقدمه الفنان رامز جلال على شبكة قنواتMBC.

 

وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾﻠه إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر "دب مُفترس" من بين الجليد والأدغال، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهوره ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ما يزيد من فزعه وخوفه!.

 

البرنامج يُعرض يوميًا مُباشرة على "MBC مصر" 7:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 2:00 بعد منتصف الليل.

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