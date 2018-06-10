ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بث مباشر..مسلسل "نسر الصعيد" الحلقة 25

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:53 م
بث مباشر..مسلسل نسر الصعيد الحلقة 25
نسر الصعيد
طباعة
مريم الشريف
 
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "نسر الصعيد" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

"نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.

والعمل يدور حول الضابط "زين القناوي" الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، حيث يتورط فى جريمة قتل بتحريض من السجناء من "هتلر" والذى يجسده الفنان سيد رجب، انتقاما من "زين" بسبب إلقاءه القبض على نجله واتهامه بقتل خادمته، حيث اتهم السجناء "زين" بأنه قتل سجين بينهم.
https:www.youtube.comwatch?v=y6whT5L2gWU
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كوريا الجنوبية - أساسي
-
x
15:00
-
السنغال - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
كوستاريكا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/11/2018 12:30:01 AM