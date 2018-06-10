بث مباشر..مسلسل "نسر الصعيد" الحلقة 25

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "نسر الصعيد" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



"نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.



والعمل يدور حول الضابط "زين القناوي" الذي يجسد دوره الفنان محمد رمضان، حيث يتورط فى جريمة قتل بتحريض من السجناء من "هتلر" والذى يجسده الفنان سيد رجب، انتقاما من "زين" بسبب إلقاءه القبض على نجله واتهامه بقتل خادمته، حيث اتهم السجناء "زين" بأنه قتل سجين بينهم.

https:www.youtube.comwatch?v=y6whT5L2gWU