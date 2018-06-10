ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خالد محمود يطمئن على رامي ربيعة

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:48 م
خالد محمود يطمئن على رامي ربيعة
طباعة
علي نبوي
 
حرص خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مطولة مع رامي ربيعة، مدافع الفريق، على هامش مران الفريق الجماعي الذي يقام مساء اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام طبيب الفريق بالاطمئنان على حالة ربيعة، ومدى تحسّن حالته الطبية والبدنية، واستجابته للفقرات الأخيرة من برنامجه التأهيلي.

يذكر أن ربيعة كان يعاني من قطع في العضلة الضامة، أبعده عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية، فيما يقوم حاليًا بتنفيذ المرحلة الأخيرة من التأهيل، قبل العودة للتدريبات الجماعية

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كوريا الجنوبية - أساسي
-
x
15:00
-
السنغال - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
كوستاريكا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/11/2018 12:40:01 AM