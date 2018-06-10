خالد محمود يطمئن على رامي ربيعة

حرص خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مطولة مع رامي ربيعة، مدافع الفريق، على هامش مران الفريق الجماعي الذي يقام مساء اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.





وقام طبيب الفريق بالاطمئنان على حالة ربيعة، ومدى تحسّن حالته الطبية والبدنية، واستجابته للفقرات الأخيرة من برنامجه التأهيلي.





يذكر أن ربيعة كان يعاني من قطع في العضلة الضامة، أبعده عن صفوف الفريق خلال الفترة الماضية، فيما يقوم حاليًا بتنفيذ المرحلة الأخيرة من التأهيل، قبل العودة للتدريبات الجماعية



