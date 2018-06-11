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زي النهاردة بتاريخ 11-6-2018

الإثنين 11/يونيو/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 11-6-2018
زي النهاردة بتاريخ 11-6-2018
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حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 11-6-2018

أحــــــــداث

786 - وقوع موقعة فخ بين العلويين والعباسيين.

1770 - المستكشف البريطاني جيمس كوك يكتشف «الحاجز المرجاني العظيم» على سواحل أستراليا، وهو أكبر تجمع للشعاب المرجانية في العالم.

1776 - «الكونغرس القاري» وهو الكيان التشريعي للمستعمرات الأمريكية التي كانت تابعة للسيطرة البريطانية ينهي مشروع إعلان الاستقلال الأمريكي.

1930 - القوات العسكرية الإيرانية والتركية تهاجم المنتفضين الأكراد في مدينة أغري التركية.

1932 - محمد علي العابد يتسلم رئاسة سوريا.

1937 - جوزيف ستالين يعدم ثمانية من جنرالات الجيش بتهمة الخيانة العظمى.

1943 - الحامية الإيطالية على بانتليريا تستسلم بعد تعرضها لقصف جوي ثقيل وذلك في الحرب العالمية الثانية، وهي أول أرض استولت عليها القوة الجوية وحدها.

1951 - البرتغال تعلن اعتبار موزمبيق الأفريقية جزء من الأراضي البرتغالية باعتبارها إقليمًا فيما وراء البحار.

1958 - مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال مراقبين إلى لبنان بعد تفجر أزمة سياسية بين الرئيس كميل شمعون ومعارضيه.

1964 - الحكم على الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة.

1970 - القوات الأمريكية تغادر «قاعدة هويلس» الليبية بعد نحو 25 عامًا من احتلالها بعد طردها للقوات الإيطالية والألمانية منها في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

1971 - الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة.

1982 - سوريا وإسرائيل توافقان على وقف إطلاق النار في البقاع اللبناني بعد حوالي خمسة أيام من القتال الشرس بين الجانبين في إطار الاجتياح الإسرائيلي إلى لبنان.

2001 - تنفيذ حكم الإعدام بالمسؤول عن تفجير المبنى الفيدرالي في ولاية أوكلاهوما تيموثي مك فاي.

2004 - السعودية والولايات المتحدة تجريان تحقيقات مشتركة في مخطط مزعوم للزعيم الليبي معمر القذافي في اغتيال ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز.

2004 - تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأربعين رونالد ريغان.

2005 - إفتتاح موقع تك كرانش.

2009 - منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباء عالمي.

2010 - افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التاسعة عشر المقامة في جنوب أفريقيا.

2016 - مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة 35 آخرين في تفجيرين انتحاريين بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق نفذه انتحاري بحزام ناسف والثاني بسيارة مفخخة.

2017 - الناخبون في بورتوريكو يصوتون لحصول الجزيرة حالة ولاية ضمن الولايات المتحدة، وقد فاز اختيار الولاية بسهولة بنسبة 97.18% من الأصوات، بينما حصد خيار الاستقلال الكامل 1.50% من الأصوات، أمَّا خيار بقاء الحال على ما هو عليه فقد حصد 1.32% من الأصوات فقط.

مـــــــواليــــــــد

1572 - بن جونسون، شاعر وكاتب مسرحي إنجليزي.

1776 - جون كونستابل، رسام إنجليزي.

1864 - ريتشارد شتراوس، موسيقي نمساوي.

1867 - شارل فابري، عالم فيزياء فرنسي.

1910 - جاك إيف كوستو، عالم فرنسي في علم البحار.

1914 - هنري بركات، مخرج مصري.

1917 - أسمهان، مغنية وممثلة مصرية سورية.

1934 - بلاغوي فيدينيتش، لاعب ومدرب كرة قدم يوغسلافي.

1934 - الأمير هنريك، زوج مارغريت الثانية ملكة الدنمارك.

1937 - روبن وارن، عالم أسترالي في علم الأمراض حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2005.

1938 - ليلى فهمي، ممثلة مصرية.

1939 - جيهان مكاوي، إعلامية وأديبة مصرية.

1941 - محفوظ عبد الرحمن، كاتب مصري.

1941 - صقر الرشود، مخرج مسرحي كويتي.

1945 - نجاح الموجي، ممثل مصري.

1947 - إسرائيل شامير، صحفي ومفكر إسرائيلي.

1949 - أحمد محرز، ممثل جزائري.

1958 - جمال سليم، داعية إسلامي، وسياسي فلسطيني وقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

1959 - هيو لوري، ممثل إنجليزي.

1962 - توشيهيكو سكي، ممثل أداء صوتي ياباني.

1966 - عدي رعد، ممثل وممثل صوت لبناني.

1967 - نادر الحساوي، ممثل كويتي.

1969 - بيتر دنكليج، ممثل أمريكي.

1971 - كينجيرو تسودا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1981 - إميليانو موريتي، لاعب كرة قدم إيطالي.

1984 - فاغنر لوف، لاعب كرة قدم برازيلي.

1986 - شيا لابوف، ممثل أمريكي.

1988 - صابرين البورشيد، ممثلة ومذيعة بحرينية.

وفيــــــــات

1488 - الملك جيمس الثالث، ملك اسكتلندا.

1727 - الملك جورج الأول، ملك بريطانيا العظمى.

1777 - أحمد بن المهدي الغزال، فقيه ودبلوماسي مغربي.

1859 - ميترنيخ، سياسي نمساوي.

1936 - روبرت هوارد، كاتب أمريكي.

1979 - جون وين، ممثل أمريكي.

1984 - إنريكو برلينغوير، سياسي إيطالي.

1990 - أولدريتش نييدلي، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.

2001 - تيموثي مك فاي، المسؤول عن تفجير المبنى الفيدرالي في ولاية أوكلاهوما.

2015 - كرستوفر لي، مُمثل بريطاني.

2016 - كريستينا غريمي، مغنية أمريكية.

أعيــــــاد ومنـــــــاسبـــــــــات

عيد كاميهاميها، وهو عيد رسمي في هاواي في تكريم أول ملك لها.
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