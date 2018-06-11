زي النهاردة بتاريخ 11-6-2018
الإثنين 11/يونيو/2018 - 12:00 ص
حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 11-6-2018
أحــــــــداث
786 - وقوع موقعة فخ بين العلويين والعباسيين.
1770 - المستكشف البريطاني جيمس كوك يكتشف «الحاجز المرجاني العظيم» على سواحل أستراليا، وهو أكبر تجمع للشعاب المرجانية في العالم.
1776 - «الكونغرس القاري» وهو الكيان التشريعي للمستعمرات الأمريكية التي كانت تابعة للسيطرة البريطانية ينهي مشروع إعلان الاستقلال الأمريكي.
1930 - القوات العسكرية الإيرانية والتركية تهاجم المنتفضين الأكراد في مدينة أغري التركية.
1932 - محمد علي العابد يتسلم رئاسة سوريا.
1937 - جوزيف ستالين يعدم ثمانية من جنرالات الجيش بتهمة الخيانة العظمى.
1943 - الحامية الإيطالية على بانتليريا تستسلم بعد تعرضها لقصف جوي ثقيل وذلك في الحرب العالمية الثانية، وهي أول أرض استولت عليها القوة الجوية وحدها.
1951 - البرتغال تعلن اعتبار موزمبيق الأفريقية جزء من الأراضي البرتغالية باعتبارها إقليمًا فيما وراء البحار.
1958 - مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال مراقبين إلى لبنان بعد تفجر أزمة سياسية بين الرئيس كميل شمعون ومعارضيه.
1964 - الحكم على الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة.
1970 - القوات الأمريكية تغادر «قاعدة هويلس» الليبية بعد نحو 25 عامًا من احتلالها بعد طردها للقوات الإيطالية والألمانية منها في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
1971 - الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة.
1982 - سوريا وإسرائيل توافقان على وقف إطلاق النار في البقاع اللبناني بعد حوالي خمسة أيام من القتال الشرس بين الجانبين في إطار الاجتياح الإسرائيلي إلى لبنان.
2001 - تنفيذ حكم الإعدام بالمسؤول عن تفجير المبنى الفيدرالي في ولاية أوكلاهوما تيموثي مك فاي.
2004 - السعودية والولايات المتحدة تجريان تحقيقات مشتركة في مخطط مزعوم للزعيم الليبي معمر القذافي في اغتيال ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز.
2004 - تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأربعين رونالد ريغان.
2005 - إفتتاح موقع تك كرانش.
2009 - منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباء عالمي.
2010 - افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التاسعة عشر المقامة في جنوب أفريقيا.
2016 - مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة 35 آخرين في تفجيرين انتحاريين بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق نفذه انتحاري بحزام ناسف والثاني بسيارة مفخخة.
2017 - الناخبون في بورتوريكو يصوتون لحصول الجزيرة حالة ولاية ضمن الولايات المتحدة، وقد فاز اختيار الولاية بسهولة بنسبة 97.18% من الأصوات، بينما حصد خيار الاستقلال الكامل 1.50% من الأصوات، أمَّا خيار بقاء الحال على ما هو عليه فقد حصد 1.32% من الأصوات فقط.
مـــــــواليــــــــد
1572 - بن جونسون، شاعر وكاتب مسرحي إنجليزي.
1776 - جون كونستابل، رسام إنجليزي.
1864 - ريتشارد شتراوس، موسيقي نمساوي.
1867 - شارل فابري، عالم فيزياء فرنسي.
1910 - جاك إيف كوستو، عالم فرنسي في علم البحار.
1914 - هنري بركات، مخرج مصري.
1917 - أسمهان، مغنية وممثلة مصرية سورية.
1934 - بلاغوي فيدينيتش، لاعب ومدرب كرة قدم يوغسلافي.
1934 - الأمير هنريك، زوج مارغريت الثانية ملكة الدنمارك.
1937 - روبن وارن، عالم أسترالي في علم الأمراض حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2005.
1938 - ليلى فهمي، ممثلة مصرية.
1939 - جيهان مكاوي، إعلامية وأديبة مصرية.
1941 - محفوظ عبد الرحمن، كاتب مصري.
1941 - صقر الرشود، مخرج مسرحي كويتي.
1945 - نجاح الموجي، ممثل مصري.
1947 - إسرائيل شامير، صحفي ومفكر إسرائيلي.
1949 - أحمد محرز، ممثل جزائري.
1958 - جمال سليم، داعية إسلامي، وسياسي فلسطيني وقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
1959 - هيو لوري، ممثل إنجليزي.
1962 - توشيهيكو سكي، ممثل أداء صوتي ياباني.
1966 - عدي رعد، ممثل وممثل صوت لبناني.
1967 - نادر الحساوي، ممثل كويتي.
1969 - بيتر دنكليج، ممثل أمريكي.
1971 - كينجيرو تسودا، ممثل أداء صوتي ياباني.
1981 - إميليانو موريتي، لاعب كرة قدم إيطالي.
1984 - فاغنر لوف، لاعب كرة قدم برازيلي.
1986 - شيا لابوف، ممثل أمريكي.
1988 - صابرين البورشيد، ممثلة ومذيعة بحرينية.
وفيــــــــات
1488 - الملك جيمس الثالث، ملك اسكتلندا.
1727 - الملك جورج الأول، ملك بريطانيا العظمى.
1777 - أحمد بن المهدي الغزال، فقيه ودبلوماسي مغربي.
1859 - ميترنيخ، سياسي نمساوي.
1936 - روبرت هوارد، كاتب أمريكي.
1979 - جون وين، ممثل أمريكي.
1984 - إنريكو برلينغوير، سياسي إيطالي.
1990 - أولدريتش نييدلي، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.
2001 - تيموثي مك فاي، المسؤول عن تفجير المبنى الفيدرالي في ولاية أوكلاهوما.
2015 - كرستوفر لي، مُمثل بريطاني.
2016 - كريستينا غريمي، مغنية أمريكية.
أعيــــــاد ومنـــــــاسبـــــــــات
عيد كاميهاميها، وهو عيد رسمي في هاواي في تكريم أول ملك لها.