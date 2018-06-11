زي النهاردة بتاريخ 11-6-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 11-6-2018





أحــــــــداث





786 - وقوع موقعة فخ بين العلويين والعباسيين.





1770 - المستكشف البريطاني جيمس كوك يكتشف «الحاجز المرجاني العظيم» على سواحل أستراليا، وهو أكبر تجمع للشعاب المرجانية في العالم.





1776 - «الكونغرس القاري» وهو الكيان التشريعي للمستعمرات الأمريكية التي كانت تابعة للسيطرة البريطانية ينهي مشروع إعلان الاستقلال الأمريكي.





1930 - القوات العسكرية الإيرانية والتركية تهاجم المنتفضين الأكراد في مدينة أغري التركية.





1932 - محمد علي العابد يتسلم رئاسة سوريا.





1937 - جوزيف ستالين يعدم ثمانية من جنرالات الجيش بتهمة الخيانة العظمى.





1943 - الحامية الإيطالية على بانتليريا تستسلم بعد تعرضها لقصف جوي ثقيل وذلك في الحرب العالمية الثانية، وهي أول أرض استولت عليها القوة الجوية وحدها.





1951 - البرتغال تعلن اعتبار موزمبيق الأفريقية جزء من الأراضي البرتغالية باعتبارها إقليمًا فيما وراء البحار.





1958 - مجلس الأمن الدولي يقرر إرسال مراقبين إلى لبنان بعد تفجر أزمة سياسية بين الرئيس كميل شمعون ومعارضيه.





1964 - الحكم على الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا بالسجن مدى الحياة.





1970 - القوات الأمريكية تغادر «قاعدة هويلس» الليبية بعد نحو 25 عامًا من احتلالها بعد طردها للقوات الإيطالية والألمانية منها في أعقاب الحرب العالمية الثانية.





1971 - الولايات المتحدة تلغي القطيعة الاقتصادية مع الصين والتي دامت 21 سنة.





1982 - سوريا وإسرائيل توافقان على وقف إطلاق النار في البقاع اللبناني بعد حوالي خمسة أيام من القتال الشرس بين الجانبين في إطار الاجتياح الإسرائيلي إلى لبنان.





2001 - تنفيذ حكم الإعدام بالمسؤول عن تفجير المبنى الفيدرالي في ولاية أوكلاهوما تيموثي مك فاي.





2004 - السعودية والولايات المتحدة تجريان تحقيقات مشتركة في مخطط مزعوم للزعيم الليبي معمر القذافي في اغتيال ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز.





2004 - تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأربعين رونالد ريغان.





2005 - إفتتاح موقع تك كرانش.





2009 - منظمة الصحة العالمية تعلن مرض إنفلونزا الخنازير وباء عالمي.





2010 - افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التاسعة عشر المقامة في جنوب أفريقيا.





2016 - مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة 35 آخرين في تفجيرين انتحاريين بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق نفذه انتحاري بحزام ناسف والثاني بسيارة مفخخة.





2017 - الناخبون في بورتوريكو يصوتون لحصول الجزيرة حالة ولاية ضمن الولايات المتحدة، وقد فاز اختيار الولاية بسهولة بنسبة 97.18% من الأصوات، بينما حصد خيار الاستقلال الكامل 1.50% من الأصوات، أمَّا خيار بقاء الحال على ما هو عليه فقد حصد 1.32% من الأصوات فقط.





مـــــــواليــــــــد





1572 - بن جونسون، شاعر وكاتب مسرحي إنجليزي.





1776 - جون كونستابل، رسام إنجليزي.





1864 - ريتشارد شتراوس، موسيقي نمساوي.





1867 - شارل فابري، عالم فيزياء فرنسي.





1910 - جاك إيف كوستو، عالم فرنسي في علم البحار.





1914 - هنري بركات، مخرج مصري.





1917 - أسمهان، مغنية وممثلة مصرية سورية.





1934 - بلاغوي فيدينيتش، لاعب ومدرب كرة قدم يوغسلافي.





1934 - الأمير هنريك، زوج مارغريت الثانية ملكة الدنمارك.





1937 - روبن وارن، عالم أسترالي في علم الأمراض حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2005.





1938 - ليلى فهمي، ممثلة مصرية.





1939 - جيهان مكاوي، إعلامية وأديبة مصرية.





1941 - محفوظ عبد الرحمن، كاتب مصري.





1941 - صقر الرشود، مخرج مسرحي كويتي.





1945 - نجاح الموجي، ممثل مصري.





1947 - إسرائيل شامير، صحفي ومفكر إسرائيلي.





1949 - أحمد محرز، ممثل جزائري.





1958 - جمال سليم، داعية إسلامي، وسياسي فلسطيني وقيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس).





1959 - هيو لوري، ممثل إنجليزي.





1962 - توشيهيكو سكي، ممثل أداء صوتي ياباني.





1966 - عدي رعد، ممثل وممثل صوت لبناني.





1967 - نادر الحساوي، ممثل كويتي.





1969 - بيتر دنكليج، ممثل أمريكي.





1971 - كينجيرو تسودا، ممثل أداء صوتي ياباني.





1981 - إميليانو موريتي، لاعب كرة قدم إيطالي.





1984 - فاغنر لوف، لاعب كرة قدم برازيلي.





1986 - شيا لابوف، ممثل أمريكي.





1988 - صابرين البورشيد، ممثلة ومذيعة بحرينية.





وفيــــــــات





1488 - الملك جيمس الثالث، ملك اسكتلندا.





1727 - الملك جورج الأول، ملك بريطانيا العظمى.





1777 - أحمد بن المهدي الغزال، فقيه ودبلوماسي مغربي.





1859 - ميترنيخ، سياسي نمساوي.





1936 - روبرت هوارد، كاتب أمريكي.





1979 - جون وين، ممثل أمريكي.





1984 - إنريكو برلينغوير، سياسي إيطالي.





1990 - أولدريتش نييدلي، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.





2001 - تيموثي مك فاي، المسؤول عن تفجير المبنى الفيدرالي في ولاية أوكلاهوما.





2015 - كرستوفر لي، مُمثل بريطاني.





2016 - كريستينا غريمي، مغنية أمريكية.





أعيــــــاد ومنـــــــاسبـــــــــات



