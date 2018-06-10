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محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال "التعليم" بالليلة المحمدية (صور)

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:42 م
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال التعليم بالليلة المحمدية (صور)
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سمر بسيونى
 
احتفلت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأحد، بالليلة المحمدية بقاعة القوات المسلحة، بحضور اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اللواء فريد مصطفى، نائب مدير الأمن، العميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى، والمهندس راضى امين، السكرتير العام، المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، وعددًا من القيادات الامنية والتنفيذية واعضاء مجلس النواب ومجلس امناء التربية والتعليم، قيادات مديرية التربية والتعليم.


وجاءت الليلة بعنوان "الليلة المحمدية"، وقُدم بها فقرات الليلة المحمدية بين أغاني دينية وتواشيح وأناشيد وفقرات متنوعة منها أوبريت ومسرحة،أداها طلاب وطالبات المدارس من عدد من الإدارات التعليمية كأول ليلة محمدية تنظمها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال "التعليم" بالليلة المحمدية (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال "التعليم" بالليلة المحمدية (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال "التعليم" بالليلة المحمدية (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال "التعليم" بالليلة المحمدية (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال "التعليم" بالليلة المحمدية (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال "التعليم" بالليلة المحمدية (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال "التعليم" بالليلة المحمدية (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال "التعليم" بالليلة المحمدية (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال "التعليم" بالليلة المحمدية (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال "التعليم" بالليلة المحمدية (صور)
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