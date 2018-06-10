عالم أزهري: هؤلاء لا يُستجاب دعاءهم
الأحد 10/يونيو/2018 - 11:42 م
جهاد جمال
قال الدكتور محمد وهدان، العالم الأزهري، إن هناك أشخاص لا يستجاب الله دعائهم، مستشهدًا بقوله صل الله عليه وسلم في الحديث الشريف: "ثلاثة لا يستجاب دعائهم، حاسد الناس، أكل الحرام، مغتاب الناس".
وتابع "وهدان"، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الشخص من الممكن يحسد نفسه أو زوجته أو أولاده، لافتًا إلى أن الأعمى من الممكن أن يحسد عن طريق السمع، موضحًا أن العين نار شديدة "أشعة تحت الحمراء"، تخرج من عين الحاسد وتستقر في جسد المحسود.
وأضاف العالم الأزهري، بدل ما تحسد الناس على النعم، ادع الله أن يرزقك ويعطيك، فخزائن الله لا تنفذ، مستكملًا: "سلم أمرك لله ولا تنظر لما في أيدي الناس".