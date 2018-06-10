عالم أزهري: هؤلاء لا يُستجاب دعاءهم

قال الدكتور محمد وهدان، العالم الأزهري، إن هناك أشخاص لا يستجاب الله دعائهم، مستشهدًا بقوله صل الله عليه وسلم في الحديث الشريف: "ثلاثة لا يستجاب دعائهم، حاسد الناس، أكل الحرام، مغتاب الناس".





وتابع "وهدان"، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الشخص من الممكن يحسد نفسه أو زوجته أو أولاده، لافتًا إلى أن الأعمى من الممكن أن يحسد عن طريق السمع، موضحًا أن العين نار شديدة "أشعة تحت الحمراء"، تخرج من عين الحاسد وتستقر في جسد المحسود.



