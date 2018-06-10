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أمير الكويت يصل جدة للمشاركة في قمة مكة (صور)

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:37 م
أمير الكويت يصل جدة للمشاركة في قمة مكة (صور)
وصول الشيخ صباح الأحمد لمكة
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الفجر السعودي
 

وصل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى جدة مساء اليوم .

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار في الديوان الملكي ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبداللطيف الشثري ، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور ، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر .

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