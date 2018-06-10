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تعيين الرائد أحمد عبد الرحيم رئيسًا لقسم الدعم الفني بمديرية أمن الدقهلية

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:40 م
تعيين الرائد أحمد عبد الرحيم رئيسًا لقسم الدعم الفني بمديرية أمن الدقهلية
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سالى رضوان
 
أصدر اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قرارا بتعين الرائد أحمد عبد الرحيم الضابط بإدارة البحث الجنائي رئيسًا لقسم الدعم الفني والمتابعة بمديرية أمن الدقهلية.

جاء تعيين "عبد الرحيم"، في إطار حرص وزارة الداخلية عموما ومديرية أمن الدقهلية على وجه الخصوص بأهمية التواصل والمتابعة والتواصل الدائم والارتقاء بأفضل الوسائل التكنولوجية وتجهيز بيانات الزيارات الميدانية للفنيين إلى الإدارات والوحدات لتفقد التجهيزات بكل أنواعها، وتطوير العمل في الوزارة وتسهيل العمليات والإجراءات الإدارية.
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