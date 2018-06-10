تعيين الرائد أحمد عبد الرحيم رئيسًا لقسم الدعم الفني بمديرية أمن الدقهلية

أصدر اللواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قرارا بتعين الرائد أحمد عبد الرحيم الضابط بإدارة البحث الجنائي رئيسًا لقسم الدعم الفني والمتابعة بمديرية أمن الدقهلية.



