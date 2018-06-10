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أحمد أيوب: استبعاد عمرو السولية من منتخب مصر "ظلم"

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:38 م
أحمد أيوب: استبعاد عمرو السولية من منتخب مصر ظلم
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الفجر الرياضي
 
قال أحمد ايوب المدرب العام بالجهاز الفني السابق لفريق الكرة بالنادي الأهلي، إن عمرو السولية لاعب وسط الأهلي تعرض للظلم بسبب غيابه عن منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا. 

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "أرى أن السولية كان لا بد أن يتواجد في المنتخب، ولكن احترام اختيارات الجهاز الفني أمر ضروري".

وعاد ليقول: "عمرو السولية قدم مستوى رائع للغاية على مدار الموسمين الماضيين، وكان مؤثرا للغاية مع النادي الاهلي".

المزيد عن: مونديال روسيا كأس العالم عمرو السولية المنتخب الاهلي الأهلي أحمد أيوب
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