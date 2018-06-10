عمر متولي يفجر مفاجأة.. قريبًا (صورة)
الأحد 10/يونيو/2018 - 11:36 م
نشر الفنان الصاعد عمر متولي على حسابه الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي "الإنستجرام"، صورة تجمعه بالفنانة هنادي مهنا ممتنًا لها بالحب والاهتمام.
وعلق متولي قائلًا: "روحي وقلبي واللي هتكون نجمة مصر في القريب العاجل، وانتظرو أخبار سعيدة قريبًا إن شاء الله".
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن عمر متولي سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار عمر متولي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama