عمر متولي يفجر مفاجأة.. قريبًا (صورة)

نشر الفنان الصاعد عمر متولي على حسابه الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي "الإنستجرام"، صورة تجمعه بالفنانة هنادي مهنا ممتنًا لها بالحب والاهتمام.





وعلق متولي قائلًا: "روحي وقلبي واللي هتكون نجمة مصر في القريب العاجل، وانتظرو أخبار سعيدة قريبًا إن شاء الله".



