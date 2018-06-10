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عمر متولي يفجر مفاجأة.. قريبًا (صورة)

الأحد 10/يونيو/2018 - 11:36 م
عمر متولي يفجر مفاجأة.. قريبًا (صورة)
عمر متولي
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نشر الفنان الصاعد عمر متولي على حسابه الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي "الإنستجرام"، صورة تجمعه بالفنانة هنادي مهنا ممتنًا لها بالحب والاهتمام.

وعلق متولي قائلًا: "روحي وقلبي واللي هتكون نجمة مصر في القريب العاجل، وانتظرو أخبار سعيدة قريبًا إن شاء الله".

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