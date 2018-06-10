جامعة المنصورة تفتتح غدًا المعرض الخيري للملابس الجاهزة بمستشفى الطوارىء

تفتتح جامعة المنصورة غدا، المعرض الخيرى للملابس الجاهزة فى مستشفى الطوارىء، والذى ينظمه قسم الخدمة الاجتماعية بالمستشفى الجاهزة بمناسبة عيد الفطر، تحت رعاية الدكتور محمد القناوي رئيس جامعة المنصورة، والدكتور السعيد عبدالهادي عميد كلية الطب والدكتور سمير عطية مدير مستشفى الطوارىء.









وأشار أسامة أبو الفتوح رئيس قسم الخدمة الاجتماعية أن المعرض يضم أكثر من ألف قطعة ملابس جاهزة متنوعة ستوزع عن طريق كوبونات مجانية وسيخدم المعرض قطاع كبير من العاملين الدائمين والمؤقتين بالمستشفى من عمال وسكرتارية وأرامل وأيتام وأمن.



