خالد جلال يطلب من وسائل الاعلام تحرى الدقة ويؤكد عدم الادلاء بأي تصريحات



وأضاف المدير الفني ، بأن التقرير الفني الذى قدمه لمجلس إدارة الزمالك متفق مع تصور المجلس ، وكل ما ينشر عن وجود أي مشكله بينه وبين المستشار مرتضى منصور رئيس النادي غير صحيح بالمرة ، والعلاقة بينهما أكثر من جيدة وانه يجد الدعم والمساندة الكاملة من جانبه .



وأكد خالد جلال ، بان تركيزه مع الفريق من أجل الاستعداد الجيد للموسم المقبل ، خاصة وأن الفريق بدأ فترة الإعداد امس السبت ، والكل في حالة من التركيز الكامل ، وانه لا وقت لدية للحديث أو الادلاء بأى تصريحات .

وأضاف المدير الفني لفريق الزمالك ، أن أي تصريحات خاصة به ستكون من خلال الموقع الرسمي للنادي ، وأنه مندهش من التصريحات التي نسبت له طوال الفترة الماضية رغم التزامه الصمت وعدم الحديث مع أي وسيلة إعلامية.

أكد خالد جلال المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك ، بانه لم تصدر منه أي تصريحات طوال الفترة الماضية ، وأن كل ما ينشر على لسانه في وسائل الإعلام المقروءه والمواقع لا أساس له من الصحة على الاطلاق .