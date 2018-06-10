خالد جلال يطلب من وسائل الاعلام تحرى الدقة ويؤكد عدم الادلاء بأي تصريحات
الأحد 10/يونيو/2018 - 11:34 م
رامي بشاي
أكد خالد جلال المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الزمالك ، بانه لم تصدر منه أي تصريحات طوال الفترة الماضية ، وأن كل ما ينشر على لسانه في وسائل الإعلام المقروءه والمواقع لا أساس له من الصحة على الاطلاق .
وأضاف المدير الفني ، بأن التقرير الفني الذى قدمه لمجلس إدارة الزمالك متفق مع تصور المجلس ، وكل ما ينشر عن وجود أي مشكله بينه وبين المستشار مرتضى منصور رئيس النادي غير صحيح بالمرة ، والعلاقة بينهما أكثر من جيدة وانه يجد الدعم والمساندة الكاملة من جانبه .
وأكد خالد جلال ، بان تركيزه مع الفريق من أجل الاستعداد الجيد للموسم المقبل ، خاصة وأن الفريق بدأ فترة الإعداد امس السبت ، والكل في حالة من التركيز الكامل ، وانه لا وقت لدية للحديث أو الادلاء بأى تصريحات .
وأضاف المدير الفني لفريق الزمالك ، أن أي تصريحات خاصة به ستكون من خلال الموقع الرسمي للنادي ، وأنه مندهش من التصريحات التي نسبت له طوال الفترة الماضية رغم التزامه الصمت وعدم الحديث مع أي وسيلة إعلامية.
وأضاف المدير الفني ، بأن التقرير الفني الذى قدمه لمجلس إدارة الزمالك متفق مع تصور المجلس ، وكل ما ينشر عن وجود أي مشكله بينه وبين المستشار مرتضى منصور رئيس النادي غير صحيح بالمرة ، والعلاقة بينهما أكثر من جيدة وانه يجد الدعم والمساندة الكاملة من جانبه .
وأكد خالد جلال ، بان تركيزه مع الفريق من أجل الاستعداد الجيد للموسم المقبل ، خاصة وأن الفريق بدأ فترة الإعداد امس السبت ، والكل في حالة من التركيز الكامل ، وانه لا وقت لدية للحديث أو الادلاء بأى تصريحات .
وأضاف المدير الفني لفريق الزمالك ، أن أي تصريحات خاصة به ستكون من خلال الموقع الرسمي للنادي ، وأنه مندهش من التصريحات التي نسبت له طوال الفترة الماضية رغم التزامه الصمت وعدم الحديث مع أي وسيلة إعلامية.