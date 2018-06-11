"الشعب" الفلسطيني: الحراك الشعبي في الضفة والقطاع يبعث برسائل للقيادة السياسية

قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، عصام بكر، إن الحراك الشعبي الأول الذي تشهده رام الله والضفة الغربية لنصرة قطاع غزة يهدف لإرسال رسائل برفع الإجراءات العقابية والذهاب بتجاه انجاز خطوات فعلية من أجل انهاء ملف الانقسام الكارثي وإعادة الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التي تفرضها "صفقة القرن" وكل التداعيات التي قد تضرب القضية الوطنية الفلسطينية والتي يجب مواجهتها بالوحدة الوطنية.





وأضاف بكر في تصريحات لمراسل فضائية "الغد" في الضفة الغربية، ضياء حوشية، أن الرسالة الأساسية أيضا خلال ذلك الحراك هي الذهاب بتجاه انتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة زمنية محددة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تجيب على كافة الأسئلة ووقف المأساة الإنسانية المتعلقة بالحياة المعيشية في قطاع غزة بشكل فوري، مشيرا إلى أن الفاعليات ستستمر وسيكون هناك اعتصاما يوم الثلاثاء أمام "منظمة التحرير" للتأكيد على وحدة تمثيلها للشعب الفلسطيني وأيضا ضرورة تحمل مسئوليتها في رفع المعاناة التي يتعرض لها الشعب في قطاع غزة.



