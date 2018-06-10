ريهام عبدالغفور تنشر صورها مع فريق عمل "الرحلة" معلقة "إإتهت رحلتنا"
الأحد 10/يونيو/2018 - 11:32 م
الفجر الفني
نشرت الفنانة الشابة ريهام عبدالغفور صورًا على حسابها الخاص بمواقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" تجمعها بطاقم عمل مسلسل "الرحلة" معلقةً أنه قد انتهت الرحلة.
وأضافت "ريهام" قائلةً "كانت رحلة متعبة وممتعة، ويارب تكونو إستمتعتم بيها، وخلو بالكم من الوحوش اللي برا دول"
وتابعت ريها " شكرًا لكم جميعًا لأنكم سمحتوا لي أن أكون جزء من هذه الرحلة الممتعة".
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