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يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية وروسيا 14-6-2018 | كورة لايف اون لاين بث مباشر| yalla shoot

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:31 م
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يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة مباراة السعودية وروسيا بث مباشر بدون تقطيع عبر قناة Bein Sport Max حصري عبر رابط الاسطورة بث مباشر مباراة السعودية وروسيا يلا شوت، احدي مباريات كأس العالم 2018 اليوم 14-6-2018.
موعد مباراة السعودية وروسيا في مونديال روسيا 2018
يبحث متابعي كرة القدم عن بث مباشر مباراة السعودية وروسيا في المباراة الافتتاحية عن موعد مباراة منتخب السعودية ومنتخب روسيا وهو كالاتي :
في تمام الساعة 5:00 مساءٍ بتوقيت مصر
في تمام الساعة 6:00 مساءٍ بتوقيت السعودية
في تمام الساعة 7:00 مساءٍ بتوقيت الامارات
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