عاجل.. إصابة قوية لنجم المنتخب السعودي قبل كأس العالم

تعرض محمد كنو، لاعب وسط المنتخب السعودي، لإصابة قوية في معصم اليد، خلال التدريبات الجماعية للمنتخب في سان بطرسبرج استعدادًا لمواجهة روسيا الخميس المقبل فى افتتاح بطولة كأس العالم 2018.





وأكدت التقارير الطبية، على أن محمد كنو، تعرض للإصابة في التدريبات، ولم يتم الكشف حتي الآن عن حجم الإصابة وفترة العلاج والتعافي.





ويأمل المنتخب السعودي بقيادة المدير الفني بيتزي، في تعافي اللاعب بأسرع وقت من أجل اللحاق باللقاء الافتتاحي أمام المنتخب الروسي يوم الخميس.





ويلعب المنتخب السعودى ضمن منافسات المجموعة الأولى بجانب روسيا، منتخبنا الوطنى وأوروجواى، ويخوض منتخب الأخضر مباراة الافتتاح أمام روسيا يوم الخميس المقبل.



