ألمانيا: القضاء يُقرر حبس عراقي متهم باغتصاب وقتل مراهقة

قررت قاضية تحقيقات ألمانية، حبس الشاب العراقي علي بي المشتبه في قيامه بقتل واغتصاب الفتاة الألمانية سوزانا، وذلك حسب ما أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة فيسبادن، على موقع تويتر مساء اليوم الأحد.





وأدلى علي بي، أمس الأحد، وعلى مدار ساعات، بأقوال كاملة أمام قاضية التحقيقات في رئاسة الشرطة الاتحادية في فيسبادن.





وقالت الشرطة إنه سيُودع في أحد السجون "وسينقل مجدداً على متن مروحية شرطية، بعد تقييم الوضع".





ويحوم اشتباه قوي في اغتصاب وقتل العراقي، ليلة 23 مايو (أيار) الماضي، سوزانا 14 عاماً التي عثر على جثتها في مدينة فيسبادن يوم الأربعاء الماضي.



