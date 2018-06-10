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الفلبين: مقتل 15 متشدداً بضربات جوية وقصف مدفعي

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:24 م
الفلبين: مقتل 15 متشدداً بضربات جوية وقصف مدفعي
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رويترز
 
قال قائد عسكري إن 15 من المتشددين الموالين لتنظيم داعش على الأقل، قُتلوا بعدما شنت القوات الفلبينية ضربات جوية وقصفاً بالمدفعية استهدف موقعاً لتصنيع المتفجرات، الأحد.

وقال البريغادير جنرال سيريليتو سوبيجانا، إن "الضربات والقصف استهدفت موقعاً في بلدة ماغينداناو يقوم فيه مسلحو جماعة "حرية بانغسامورو الإسلامية بتصنيع مواد ناسفة".

وأضاف أن "عدداً يتراوح بين 60 و100 من الجماعة كانوا في محيط الموقع وقت بدء الهجوم قبل فجر الأحد".

وقال: "تأكدنا من مقتل 15 وإصابة عشرة آخرين وأسرنا اثنين منهم"، مضيفاً "وتمكنا من تدمير مصنعهم الرئيسي، هذه خسارة كبيرة لهم".
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