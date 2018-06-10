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مخيمات الروهينجا في مهب الأعاصير القوية

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:20 م
مخيمات الروهينجا في مهب الأعاصير القوية
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أ ف ب
 
تتعرض مخيمات الروهينجا في بنغلادش، حيث يعيش نحو مليون لاجئ، لتساقط الأمطار الموسمية ما أسفر عن فيضانات وانهيارات أرضية.

ومن المتوقع أن تتعرض منطقة المخيم الواقع في جنوب شرق بنغلادش لأعاصير قوية ولتساقط اكثر من مترين ونصف متر من الأمطار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أي حوالي ثلاثة أضعاف كمية الأمطار التي تشهدها بريطانيا في عام كامل، على سبيل المثال.

هذا وأعلن مكتب الأرصاد الجوية في بنغلادش أن منطقة كوكس بازار، حيث يعيش العديد من اللاجئين في خيام أقيمت فوق هضاب، شهدت منذ يومين تساقط 138 ملم من الأمطار.

وأطلقت منظمات الإغاثة تحذيرا من أن فصل الأمطار الموسمية قد يتسبب بكارثة إنسانية في الأشهر القادمة في المخيم الذي يأوي لاجئين فروا من أعمال العنف في بلادهم ميانمار، والذي يعد الأكبر في العالم.

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