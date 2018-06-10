سفير مصر بروسيا: الرئيس الشيشاني استقبل منتخب مصر.. واحتفى بمحمد صلاح (فيديو)

قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، إن السفارة على تواصل مع اتحاد الكرة منذ اليوم الأول لوصول المنتخب لكأس العالم للتنسيق معه، ولتقديم كافة أوجه الخدمات الخاصة بالمنتخب بالشكل الأنسب سواء من ناحية انتهاء إجراء الخدمات أو الإقامة في الفندق، أو الإطلاع على غرف اللاعبين.





وتابع "نصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأحد، أن هناك عضو في السفارة سيرافق المنتخب لتقديم أوجه الخدمات للمنتخب في أي وقت، لافتًا إلى أن السفارة أرسلت بعثات قنصلية للثلاث مدن التي سيلعب بها المنتخب، ولدى هذه البعثات كل الأدوات لتقديم كافة أوجه الخدمات للجمهور.





وأشار إلى أن رئيس البرلمان ونصف وزراء الحكومة الشيشانية قاموا باستقبال منتخب مصر في الفندق، والرئيس الشيشاني بنفسه استقبل منتخب مصر في الاستاد الذي سيقوم المنتخب بالتدريب فيه، وقام بالاحتفاء بمحمد صلاح.



