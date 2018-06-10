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مجموعة السبع تطالب روسيا بالكف عن "تقويض الأنظمة الديمقراطية"

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:19 م
مجموعة السبع تطالب روسيا بالكف عن تقويض الأنظمة الديمقراطية
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أ ف ب
 
طالب قادة دول مجموعة السبع روسيا بوقف ما اعتبروه محاولات لتقويض الديمقراطية، مقفلين الباب أمام إعادتها إلى المجموعة.

وبعد أن رفضوا دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة روسيا إلى المجموعة، تبنت المجموعة اتهام بريطانيا لروسيا بتسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في جنوب غرب المملكة المتحدة.

وأورد البيان الختامي المشترك للقمة التي استضافتها كندا: "ندعو روسيا إلى الكف عن سلوكها المزعزع للاستقرار، وعن تقويض الأنظمة الديمقراطية، وعن دعمها للنظام السوري".

وأضاف البيان: "نُدين الهجوم بغاز للأعصاب من النوع العسكري في سالزبري في المملكة المتحدة. ونتفق مع المملكة المتحدة في تقييمها الذي يرجح بشكل كبير أن تكون روسيا مسؤولة عن الهجوم".
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