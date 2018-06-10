"الوزراء": الدولة تدعم لتر البنزين 80 بـ 6.15جنيه (فيديو)

اطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء حملة توعية

#ما_لا_تعرفه_عن_الدعم وذلك إيمانًا بحق المواطن في المعرفة ونشر المركز فيديو جراف حول دعم البنزين





وقال المركز ان مصر من أرخص دولة في الدول العربية في سعر البنزين لافتا ان الدولة تدعم لتر البنزين ٨٠ ب٦.١٥ جنيه لكل لتر بنسبة ٦٣٪؜ من قيمة المنتج مدعوم من الدولة





واضاف المركز ان مصر تستورد ٤٠٪؜ من الكميات المستهلكة سنويا بتكلفة سنوية على الدولة ١٢.٧٧٦ مليار جنيه





واشار الفيديو جراف ان تكلفة الفرصة البديلة لو لم يتم استهلاك بنزين ٨٠ ولم يتم بيعه في السوق العالمي ١٧.٩٧٦ مليار دولار سنويا



