إيطاليا: تهديد بإغلاق الموانئ بعد إنقاذ ألف مهاجر

هدد وزير الداخلية الإيطالي الجديد، ماتيو سالفيني اليوم الأحد، بإغلاق موانئ البلاد أمام سفن الإنقاذ، بعد إنقاذ أكثر من ألف مهاجر من البحر المتوسط في مطلع الأسبوع.





وفي رسالة موجهة إلى مالطا، طالبها سالفيني بالسماح بدخول سفينة الإنقاذ أكواريوس، التي تحمل حالياً 629 مهاجراً، حسب ما أفادت صحيفة "لا ريببليكا" الإيطالية.





وقال التقرير إنه إذا رفضت مالطا الطلب، فإن سالفيني سيُغلق موانئ إيطاليا.





ووفق وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، قال سالفيني بالفعل يوم الجمعة الماضي، إن مالطا لا يمكنها أن ترفض كل طلب للمساعدة.





وقالت منظمة الإغاثة الدولية "إس أو إس ميديتيراني"، ومنظمة أطباء بلا حدود، اللتان تديران السفينة أكواريوس، إن السفينة تتجه شمالاً وفقاً لتعليمات مركز الإنقاذ البحري المركزي ومقره في روما.





وأفادت المنظمات اليوم الأحد، بأن أكواريوس كان على متنها 629 مهاجراً أنقذوا في 6 عمليات مختلفة.





وقالت المنظمة إن إحدى عمليات الإنقاذ، التي استهدفت قارباً مطاطياً، كانت مثيرة للإزعاج بشكل خاص، حيث سقط أربعون شخصاً في المياه.





وأكدت منظمة أطباء بلا حدود، مشيرة إلى ليلة شاقة، أنه بعد إنقاذ 229 شخصاً، انتشلت أكواريوس 400 شخص آخرين، سبق أن أنقذتهم البحرية الإيطالية وخفر السواحل وسفن تجارية، متحدثة عن "ليلة شاقة للغاية".





وقال خفر السواحل الليبي اليوم الأحد، إنه أنقذ 152 مهاجراً في حالة سيئة، بينهم أطفال، من زورقين، غرق أحدهما بعد وقت قصير من الإنقاذ.





ولم يُبلّغ عن أي حالات غرق أخرى.



