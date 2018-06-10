وفد من اتحاد الرماية في استقبال بطل العالم للرماية عزمي محيلبة

وصل منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، الرامي عزمي محيلبة بطل العالم للرماية وفي استقباله اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية والعقيد طارق صادق المدير الاداري للمنتخب وعدد من إداري ولاعبي الرماية.

وأعرب اللواء حازم حسني عن سعادته بأبناء الاتحاد ونجاحاتهم المتتالية في الرماية.

وأوضح أن المستوى الذي يقدمه البطل المصري للرماية يؤكد أننا سنحقق ميداليات في أوليمبياد طوكيو2020.

الجدير بالذكر أن الرامي عزمي محيلبة لاعب المنتخب توج أمس بالميدالية الفضية، بعدما حقق المركز الثاني في بطولة العالم للرماية والتي استضافتها مالطة مؤخرا بمشاركة 112راميا من مختلف أنحاء العالم.