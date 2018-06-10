ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وفد من اتحاد الرماية في استقبال بطل العالم للرماية عزمي محيلبة

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:15 م
وفد من اتحاد الرماية في استقبال بطل العالم للرماية عزمي محيلبة
عزمي محيلبة
طباعة
مها الصباحي
 

وصل منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، الرامي عزمي محيلبة بطل العالم للرماية وفي استقباله اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية والعقيد طارق صادق المدير الاداري للمنتخب وعدد من إداري ولاعبي الرماية.

 

وأعرب اللواء حازم حسني عن سعادته بأبناء الاتحاد ونجاحاتهم المتتالية في الرماية.

 

وأوضح أن المستوى الذي يقدمه البطل المصري للرماية يؤكد أننا سنحقق ميداليات في أوليمبياد طوكيو2020.

 

الجدير بالذكر أن الرامي عزمي محيلبة لاعب المنتخب توج أمس بالميدالية الفضية، بعدما حقق المركز الثاني في بطولة العالم للرماية والتي استضافتها مالطة مؤخرا بمشاركة 112راميا من مختلف أنحاء العالم.

 

المزيد عن: عزمي محيلبة رياضة الرماية الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
3
x
16:00
0
النمسا
الهند
2
x
16:00
0
كينيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/10/2018 10:50:09 PM