أبرز وأهم أخبار اليوم الأربعاء 10/6/2018 في محافظة القليوبية

شهدت محافظة القليوبية اليوم الأحد، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها تعنيف اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية رؤساء المدن والقرى بالمحافظة بسبب عدم إنتظام عقد لقاء المواطنين بالوحدات المحلية والمدن والأحياء.





كما أحال اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، رئيس الوحدة المحلية بسندوة مركز قليوب، ومسئول حماية الأراضى للنيابة العامة بسبب كثرة التعديات على الأراضى الزراعية.



