الأهلي يستقبل مفتي الجمهورية غدا الإثنين

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الإدارة التنفيذية وضعت ترتيبات خاصة لاستقبال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بفرع النادي بمدينة نصر، مساء غد الاثنين، في حوار مفتوح لمناقشة قضايا العصر، وفضل شهر رمضان المُعظّم، والإجابة على استفسارات الأعضاء.

وأضاف مرجان، أن الترتيبات التي وضعتها الإدارة التنفيذية جاءت بالتعاون مع حسن مسعود، مدير فرع مدينة نصر، لمتابعة استقبال فضيلة المفتي، حتى يخرج اللقاء بالشكل اللائق بفضيلة المفتي وبأعضاء الأهلي.

وأوضح المدير التنفيذي، أن هناك أكثر من لجنة بالنادي تعمل حاليًا، من أجل الإشراف على الترتيب جيدًا، لضمان استقبال الدكتور شوقي علام، والاستعداد لاستقبال أعضاء النادي للمشاركة في هذه الندوة الدينية.